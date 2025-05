Palermo, Dionisi: “Non sbaglieremo la gara contro la Juve Stabia”

Il tecnico: "Dopo la gara contro la Carrarese la mia priorità era stare vicino alla squadra"

Dura poco il silenzio stampa del club rosanero. Dopo la decisione di non rilasciare dichiarazioni nel post partita di Palermo-Carrarese 1-1, il tecnico dei siciliani Alessio Dionisi ha presentato in conferenza stampa la gara contro la Juve Stabia. Il match, in programma sabato 17 maggio alle 19.30, è valido per il primo turno dei playoff di Serie B, scontro a eliminazione diretta che si giocherà al “Romeo Menti”.

“Immaginiamo di avervi arrecato disturbo con il post partita di martedì senza aver parlato. Mi e ci dispiace, perché immagino non sia stato gradito. La mia priorità era stare vicino alla squadra, nello spogliatoio e fino a quando non è uscito l’ultimo giocatore. Volevamo pensare alla partita con la Juve Stabia, pensando a cosa dobbiamo affrontare perché è una finale per noi. Ci tenevamo a dirlo, si prendono delle decisioni che magari non lasciano contenti tutti e ci dispiace”.

“Il primo tempo con la Carrarese non mi è piaciuto. Ho preferito intervenire senza fare troppi cambi – ha aggiunto Dionisi -. Nelle 38 partite abbiamo dimostrato che dopo un risultato positivo non sappiamo andare oltre. Nel secondo tempo abbiamo dato una bella risposta, avvantaggiati magari dalla loro inferiorità numerica. Vorrei parlare di quello che dobbiamo preparare perché la gara con la Juve Stabia è la più importante dell’anno oggettivamente. Non sbaglieremo la partita”.

“Per noi il campionato non è finito. Ci dobbiamo credere. Mi dispiace che non ci saranno gli ultras (lo hanno comunicato i gruppi organizzati con una nota ufficiale, ndr). Su possibili assenze? Magnani non ci sarà. Per Ceccaroni l’idea era fargli fare uno spezzone di partita. Gomes aveva avuto la febbre il giorno prima, ma è rientrato tutto. A parte Nikolaou, squalificato, non ci saranno solo Gomis e Magnani, oltre a Di Bartolo infortunato da tempo”.

Poi il tecnico ha parlato della gara contro i campani: “Sappiamo che l’ambiente sarà difficile. Sappiamo che nelle 38 partite la Juve Stabia ha fatto qualcosa più di noi. Ora inizia un altro campionato. L’obiettivo era giocarci la 39esima, una partita in più. Ora dobbiamo giocare per giocarcene due in più. Sappiamo che giocheremo in un campo atipico, non siamo abituati al sintetico. La Juve Stabia la conosciamo, è una squadra intensa e organizzata, lo sappiamo. Non dobbiamo pensare all’ultima partita”.