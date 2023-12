Zummo: “L’assessorato sanità ha escluso Karol da un bando”

Ha già esposto la vicenda al prefetto Massimo Mariani

PALERMO – “La particolare congiuntura che Karol spa sta attraversando è stata generata da una lunga serie di atti gravissimi che, attualmente, sono oggetto di valutazione da parte della procura e su cui pertanto non è possibile riferire in osservanza del segreto istruttorio”. È quanto afferma l’imprenditore Marco Zummo, presidente del gruppo Karol Spa, in una nota.

Zummo al momento è oggetto di una vertenza da parte dei sindacati per il mancato pagamento, a oggi, di due mensilità arretrate ai lavoratori: precisamente, quelle di aprile e maggio.

“L’illegittimità di uno di essi, e neppure il più grave – prosegue Zummo – è già stata suggellata dalla sentenza n.4756/2023 della prima sezione del Tribunale di Palermo, che ha accertato come i passati vertici dell’assessorato abbiano modificato la graduatoria per escludere la mia società da un elenco, tra i soggetti autorizzati alla realizzazione di un covid center di cinquanta posti da accreditare e convenzionare”. Vicende che il presidente di Karol Spa ha illustrato al prefetto di Palermo Massimo Mariani in un resoconto in cui traccia il corso dei fatti degli ultimi sei anni, che hanno condotto all’attuale situazione.

