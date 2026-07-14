 Attentati e arresti, la scelta del silenzio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

La banda del Kalashnikov e degli attentati, in otto restano in silenzio

mafia intimidazioni
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere
1 min di lettura

PALERMO – Scelgono tutti la strada del silenzio. Otto dei 22 fermati nel blitz dei carabinieri fra lo Zen e la Marinella si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari Filippo Serio.

Il primo giro di interrogatori di garanzia riguarda Massimiliano Clemente, Salvatore Ariolo, Gioacchino Buzzotta, Gian Mattia Celestino, Giuseppe Pirotta, Manuel e Matteo Salamone, Baldassare Rizzuto.

Avrebbero fatto parte della rete di picciotti a cui Salvatore Verga, dal carcere in cui è detenuto, ordinava attentati e intimidazioni ai danni di imprenditori e commercianti.

A fare da tramite erano Matteo Salamone e Rosario Piazza. La manovalanza veniva pagata. L’incendio alla sede della Sicily by Car costò 400 euro.

Gli interrogatori proseguiranno domani e dopodomani. Poi il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se convalidare o meno l’arresto.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI