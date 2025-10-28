“La Cardiochirurgia pediatrica merita sostegno, no a diffamazioni”

Artale: "Le affermazioni infondate rischiano di minare la fiducia delle famiglie"

“Le continue dichiarazioni diffuse a mezzo stampa, spesso provenienti da esponenti politici, con toni fuorvianti e denigratori, mettono in discussione l’esistenza e la qualità del reparto di cardiochirurgia pediatrica di Palermo. Si tratta di affermazioni infondate, che rischiano di minare la fiducia delle famiglie già provate dalla sofferenza e che generano allarme ingiustificato e disorientamento sociale”.

Lo scrive Fabrizio Artale, presidente dell’associazione di promozione sociale Ets-Movimento per la salute in una lettera al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni.

“Team di professionisti”

“Grazie al vostro impegno personale – si legge nella missiva – il reparto è stato riattivato nel luglio 2023, dopo tredici anni di attesa e è oggi pienamente operativo con un’equipe autonoma attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. La struttura assicura interventi di altissima complessità, grazie a un team di professionisti di straordinaria competenza guidati dal professore Fiore Iorio, insigne luminare di fama mondiale. Il reparto è dotato di attrezzature di ultima generazione, di 12 posti letto di degenza ordinaria e 5 di terapia intensiva ed è supportato da una rete di specialità pediatrica e medica integrate all’interno della stessa azienda”.

Quindi l’appello al governo “affinché la presidenza della Regione promuova un’azione istituzionale di corretta informazione pubblica, volta da affermare la verità dei fatti e a tranquillizzare le famiglie”. “Questa realtà merita tutela sostegno e valorizzazione, non ingiuste diffamazioni che rischiano di comprometterne l’immagine e il prezioso lavoro quotidiano di professionisti encomiabili”, conclude