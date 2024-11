L'evento è alla quinta edizione

CATANIA – Anche quest’anno, Catania ospita il Convegno Internazionale “La Ceramica in Sicilia dalla Preistoria all’Età contemporanea”, giunto alla V edizione.

L’edizione 2024, organizzata dall’Associazione Cenacum, gode del patrocinio oneroso della Fondazione Sicana e Sicilbanca e del gratuito patrocinio dell’Università degli Studi di Catania, che nel Palazzo Centrale ospiterà la giornata inaugurale dei lavori, dell’Unitre Catania, del Museo Diocesano Catania, che ospiterà la seconda giornata dei lavori, dell’Accademia di Belle Arti Catania, della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, dell’Oadi Osservatorio per le Arti Decorative in Italia e della Città di Caltagirone, dove nel salone di rappresentanza “Mario Scelba” del Palazzo dell’Aquila di Caltagirone, si terrà la terza giornata di lavori e il memorial in onore del grande ceramologo calatino Antonino Ragona, a cento anni dalla nascita.

Allo studioso di fama internazionale, ceramista e artista, uno dei primi studiosi di ceramica medievale e moderna e tra i più convinti e appassionati conservatori dei relativi repertori vascolari, è stato intitolato il Museo regionale della Ceramica di Caltagirone “A. Ragona”.

I saluti istituzionali saranno rivolti ai partecipanti dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania, dal Presidente della Fondazione Sicana e della Sicilbanca, Uff. Prof. Giuseppe Di Forti, mentre l’apertura dei lavori sarà affidata ai curatori del Convegno, Rosalba Panvini e Alfio Nicotra.

A Caltagirone, i lavori saranno aperti dal Sindaco, Fabio Roccuzzo e dall’Assessore al Patrimonio Unesco, Claudio Lo Monaco.

Anche quest’anno si registra la presenza di molti relatori, oltre 40, tra i più esperti del settore, che si confronteranno su vari temi dell’ambito delle produzioni vascolari, dalla Preistoria e dall’Età classica, proseguendo con la trattazione di ceramiche da contesti di Età medievale e moderna. Nella terza giornata, ampio spazio è riservato ai contributi che riguardano la ceramica contemporanea, declinata nelle più svariate forme e produzioni.

La fondazione Sicana e Sicilbanca, si è fatta carico della stampa degli Atti del IV Convegno, tenutosi nel 2023. Infatti, ogni anno, vengono editi e distribuiti i volumi degli Atti del Convegno precedente, affidati negli ultimi tre anni alla Casa editrice Quasar di Roma. La pubblicazione degli Atti del V Convegno, 2024, avverrà entro il 2025.