La Cina stila una lista dei principali progetti nazionali per il 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha definito e pubblicato la lista completa dei principali progetti di investimento di quest’anno, destinati ad attuare importanti strategie nazionali e a rafforzare le capacità di sicurezza in settori chiave, come ha dichiarato ieri il massimo organo di pianificazione economica del Paese.

La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha dichiarato che il terzo e ultimo lotto di questi progetti per il 2026 è stato rilasciato di recente, con un finanziamento di 193,5 miliardi di yuan, circa 28,43 miliardi di dollari statunitensi, proveniente da buoni del Tesoro speciali a lunghissimo termine.

Dall’inizio dell’anno, la commissione, in collaborazione con le autorità competenti dei relativi settori, ha stanziato 800 miliardi di yuan per sostenere la realizzazione di 1.417 grandi progetti.

I progetti riguardano settori chiave tra cui innovazione scientifica e tecnologica, protezione e ripristino ecologico nel bacino del fiume Yangtze, grandi infrastrutture di trasporto lungo lo Yangtze, reti urbane di condotte sotterranee, grandi progetti di conservazione delle risorse idriche, il Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare, il potenziamento dell’istruzione superiore e il Programma forestale di protezione dei Tre Nord, ha sottolineato la commissione.

Nel frattempo, secondo la commissione, sono stati intensificati gli sforzi per portare avanti l’elaborazione dei piani, la definizione delle politiche e l’innovazione istituzionale, anche attraverso il miglioramento dei meccanismi di investimento, finanziamento, definizione delle tariffe e imposizione di oneri nel settore ferroviario, il sostegno alle città lungo il fiume Yangtze nella riforma dei modelli tariffari per il trattamento delle acque reflue, lo studio e la formulazione di standard per garantire una durata di servizio stabile delle varie strutture di controllo delle alluvioni e l’approfondimento della riforma complessiva dei prezzi dell’acqua per uso agricolo.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-