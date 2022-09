La famiglia Arena compie 100 anni: l’evento celebrativo

3' DI LETTURA

Venerdì 9 Settembre, la famiglia Arena ha celebrato i propri 100 anni nel commercio, attraverso un viaggio nella storia di chi ha reso grande questa straordinaria avventura imprenditoriale. A fare da cornice al giorno più importante della famiglia, è stato l’elegante Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania che ha visto la partecipazione di circa 1000 invitati, fra istituzioni, stakeholder, partner, fornitori, collaboratori e manager da tutta Italia.

Un evento celebrativo, presentato e moderato da Andrea Cabrini, direttore Class CNBC, per ringraziare chi ha accompagnato la famiglia Arena, leader con l’omonimo Gruppo della distribuzione organizzata in Sicilia, in un sogno d’impresa oggi più che mai reale, incidendo significativamente sul territorio

siciliano.

A dare il via all’evento un emozionato Cristofero Arena, presidente di Gruppo Arena SpA, con un commosso ricordo al fratello Gioachino, con il quale ha trasformato l’impresa di famiglia in un grande progetto di azienda che oggi è guidato dalla quarta generazione: Giovanni, Giusy, Roberta, Gianni e Morena Arena.

Giovanni Arena, DG Gruppo Arena dal 2009, ha voluto sottolineare idealmente la visione del Gruppo e della Holding verso il futuro, attraverso quei valori che, sin dal 1922, hanno orientato la strada in una continua esplorazione del mondo della distribuzione moderna e della soddisfazione del

cliente.

Proseguono i saluti del Presidente della Regione Nello Musumeci e, da remoto, il Ministro per la Pubblica Amministrazione l’On. Renato Brunetta è intervenuto sull’importante ruolo delle imprese familiari nell’economia italiana.

Un programma fitto di interventi che ha visto salire sul palco Valerio De Molli, Managing Partner e AD The European House Ambrosetti, che attraverso il modello dei 4 Capitali ha presentato il contributo di Gruppo Arena alla creazione di valore in Sicilia, dimostrando lo straordinario impatto del Gruppo nel territorio siciliano e su quanto incida positivamente sul piano economico e sociale dell’intera regione Sicilia.

Juan Manuel Morales, Presidente Eurocommerce e General Manager Gruppo IFA, da remoto, ha inviato un saluto alla Famiglia, seguito dalla tavola rotonda dal tema “Le Grandi Imprese Familiari. La crescita e

l’evoluzione manageriale, preservando la visione strategica della Famiglia” con la partecipazione di Luca Busi – AD Sibeg Coca Cola, Alessandro D’Este Presidente e AD Ferrero Commerciale Italia, Francesco Del Porto – President Region Italy & Global Chief Costumer Officer Barilla, Luca Masiero Direttore Vendite Italia Arneg Spa, Giovanni Pomella – AD Gruppo Lactalis Italia e Carlo Preve – AD Riso Gallo.

“Famiglia Arena: un viaggio lungo 100 anni” è il titolo del volume, presentato in occasione dell’evento dall’autore e giornalista Alberto Grossi, realizzato dalla Dalcò Edizioni – Gruppo FOOD, che ripercorre tutte le tappe storiche e le vicende che hanno segnato il successo familiare degli Arena.

Sul palco anche il notaio Carlo Saggio, membro del CdA di Gruppo Arena, che ha raccontato l’esperienza del passaggio generazionale della Famiglia Arena.

Infine, uno speciale intervento di Mario Calabresi – Giornalista, Scrittore e Direttore Chora Media chiude i lavori e saluta la platea dell’evento rivolgendosi ai più giovani: “Bisogna avere fame, fare fatica e la capacità di conquistarsi le cose. Niente deve essere regalato.”

Un fragoroso applauso ha accompagnato la Famiglia Arena salita sul palco per i saluti finali, con l’augurio di festeggiare altri 100 anni insieme.

La Famiglia Arena per ringraziare in grande tutti la comunità siciliana, ha pianificato una serie di manifestazioni pubbliche, eventi e attività promozionali uniche nel loro genere ed il concorso più grande mai realizzato in Sicilia, dal titolo 100 ARENA per 100.000 PREMI, con il più alto montepremi messo in

palio in Sicilia ed un’operazione a premi mai pensata fino ad adesso per i clienti siciliani, valida dal 23 Settembre al 31 Dicembre 2022, in tutti i punti vendita ad insegna Decò e SuperConveniente.