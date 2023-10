La fortuna bacia la Sicilia: vinto 100mila euro a 10eLotto

Ecco dove è stata giocata la schedina vincente

PALERMO – Venerdì 27 ottobre da ricordare per i giocatori del Lotto e del 10eLotto siciliani. In particolare, al 10eLotto, bel colpo da 100.000 euro in provincia di Caltanissetta, a Niscemi, grazie a nove numeri indovinati su dieci in modalità Lotto. La giocata è stata di 3 euro.

Sempre venerdì ma al Lotto, sorrisi a Catania e Palermo. A Catania città, vinti 12.450 euro su tutte le ruote, decisivi i numeri 19, 22, 24 e 27 per la quaterna vincente. In provincia invece, ad Aci Bonaccorsi, colpo da 5.000 euro grazie a un terno sulla ruota di Genova e i numeri 22, 27 e 30. A Palermo città, sempre venerdì e sempre al Lotto, vincita da 9.500 euro con un terno sulla ruota nazionale (12, 28 e 82).