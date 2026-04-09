Caos in una strada del rione Settecannoli

PALERMO – La lite è iniziata sui social. Poi dagli insulti verbali sono passate ai fatti e cioè alle botte vere in strada. Risultato: una violenta rissa e sei donne denunciate a Palermo.

“Sei una p….” e scoppia il caos

Teatro, prima virtuale e poi reale, della contesa è la via Salamone nel rione Settecannoli. Tutto è iniziato con un video. Alcune donne appellavano come “prostitute” altre donne (in realtà usavano tutto il repertorio dello slang verace). Probabilmente le accusavano di avere importunato mariti e fidanzati.

Uno sfogo in diretta. Apriti cielo. Coloro che si sono sentite tirate in ballo e offese sono scese in strada in cerca dello scontro fisico. Detto, fatto. Se le sono date di santa ragione in sei, di età compresa fra i 21 e 58 anni, rimediando graffi ed ematomi.

Rissa fra donne, arrivano i carabinieri

Due gruppi contrapposti e parecchio agitati. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti per sedare la violenta rissa fra donne. Sono riusciti a riportare la calma e a identificare e denunciare le persone coinvolte che ora saranno deferite all’autorità giudiziaria. Sono arrivati in tempo prima che lo scontro avesse conseguenze fisiche più pesanti. Nessuna delle donne coinvolte è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.