La Giornata mondiale dei poveri, apre ‘Casa Betania’ a Catania

Sabato l'inaugurazione

CATANIA – Vivere ogni giorno l’impegno di una Chiesa che si fa casa per accogliere. Offrire un pasto caldo. E intraprendere un percorso per superare assieme i momenti di difficoltà. Concetti che saranno celebrati in occasione della VII Giornata Mondiale dei Poveri. Due le iniziative a Catania.

Domani inaugurazione con benedizione dell’arcivescovo, monsignor Luigi Renna, per “Casa Betania”. Domenica il tradizionale pranzo di Santa Elisabetta nella parrocchia San Luigi Gonzaga.

L’arcivescovo

“La celebrazione annuale della Giornata Mondiale dei Poveri – afferma monsignor Renna – non è una parentesi del nostro vissuto ecclesiale e sociale. È un invito a continuare quotidianamente a ‘volgere lo sguardo al povero’. Come ci ricorda la Parola di Dio. Per noi quest’anno, con la inaugurazione della ‘Casa della Carità Betania’, significa non distogliere lo sguardo da alcune forme di povertà”.

Il Centro

“Affidiamo al Centro Astalli il centro per l’accoglienza delle donne, soprattutto immigrate. Donne in difficoltà con i loro bambini. Sollecitiamo la nostra attenzione alla solitudine di tante donne che hanno accolto il dono della vita e lottano per un futuro dignitoso”. Il progetto sarà supportato, prosegue l’arcivescovo, anche dal “ritorno nella struttura dell’associazione Cappuccini”. “Un’associazione che offre il doposcuola a ragazzi di ogni età. Vogliamo ancora impegnarci perché il diritto all’istruzione sia assicurato anche a chi rischia di lasciare la scuola”.

La Caritas

L’iniziativa è stata resa possibile dall’arcidiocesi che detiene la proprietà dello stabile. E che ha provveduto al restauro dei locali, grazie al ricavato della vendita di un immobile avuto in donazione. La Caritas diocesana ha fornito gli arredi degli ambienti. Domenica alle 13 si terrà il pranzo di Santa Elisabetta. Organizzato dall’Ordine Francescano Secolare. E col supporto della Caritas, il patrocinio gratuito del Comune e la partecipazione del sindaco Enrico Trantino.

Il pranzo

Il pranzo per più fragili della città sarà preceduto alle 11:30 dalla celebrazione eucaristica. Sarà presieduta da monsignor Luigi Renna, con la concelebrazione di don Nuccio Puglisi, direttore della Caritas diocesana. Il pranzo sarà preparato e servito per i più bisognosi dalle fraternità francescane secolari in collaborazione con la Caritas.

