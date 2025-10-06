Affidati alla Reset la disinfestazione, disinfezione e derattizzazione

Lagalla e Alongi: "L'approvazione consente un potenziamento delle attività"

PALERMO – “L’approvazione in giunta dello schema di contratto che affida a Reset i servizi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione segna un passaggio strategico per il miglioramento concreto dei servizi ambientali in città e per il rafforzamento della società partecipata”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Piero Alongi.

“Affidare questi servizi a Reset – aggiungono – consente un potenziamento delle attività sul territorio grazie a un uso più razionale delle risorse disponibili, anche in virtù del regime di esenzione Iva di cui gode la società. Questo significa più interventi, tempi di risposta più rapidi e una maggiore capillarità nelle operazioni di sanificazione urbana, con evidenti benefici per i cittadini“.

“Siamo convinti che questo atto rappresenti un’opportunità di rilancio per Reset, che potrà così rafforzare il proprio ruolo operativo, ampliare il proprio ambito d’intervento e guardare con fiducia a una prospettiva di innovazione e diversificazione dei servizi resi all’amministrazione e, in prospettiva, anche ad altre realtà partecipate”.