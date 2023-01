La giunta taglia l’Ufficio di Progettazione, Intravaia non ci sta

I dubbi del deputato di FdI.

PALERMO – Il governo regionale chiude l’Ufficio Speciale Progettazione: il deputato meloniano Marco Intravaia non ci sta. “Sono molto dispiaciuto nell’apprendere che l’Ufficio Speciale Progettazione sarà soppresso. Era stato istituito dal precedente Governo regionale per sopperire alle difficoltà economiche e di know how dei comuni che non riescono ad assolvere alle esigenze di progettazione e incontrano non poche difficoltà per accedere alle varie fonti di finanziamento”, dice.

“In questi anni, l’Ufficio ha svolto un prezioso ruolo di raccordo e impulso, riconosciuto da tutti gli amministratori locali. Centinaia di progetti sono stati redatti e poi approvati grazie al suo prezioso supporto. Eliminarlo avrà contraccolpi sulla progettualità e a risentirne sarà anche la loro capacità di spesa, in un momento delicato in cui lo sviluppo infrastrutturale, anche a livello locale, è avvertito come una priorità. Mi appello al presidente della Regione Renato Schifani e alla sua sensibilità rispetto a questo aspetto delicato per il nostro sviluppo. Presenterò un Odg al riguardo”, ha spiegato.