La linea classica di Tomarchio bibite si rifà il look: una family siciliana colorata e frizzante

New Look per la Linea Classica di Tomarchio Bibite. Stesso gusto, nuovo design per le etichette delle bibite più amate dai siciliani, che hanno scelto di raccontarsi attraverso una nuova family dal carattere frizzante. Creatività e colore consentiranno così di far risaltare l’anima di un’azienda che racconta la storia dell’Isola.

Un’operazione coraggiosa e dal carattere unico, proprio come le bevande dalla tradizione centenaria e dal sapore autentico. Una realtà – nata e cresciuta ad Acireale, all’ombra del Vulcano – che in un secolo di storia ha saputo sempre rinnovarsi, continuando ad accrescere il valore del marchio tramite investimenti in innovazione di prodotto e di processi, dotandosi negli anni delle più importanti certificazioni internazionali in materia di sicurezza (alimentare, ambientale e sul lavoro).

Continuando con orgoglio il percorso che la contraddistingue – una produzione artigianale rispettosa del metodo di lavorazione tramandato gelosamente da tre generazioni – Tomarchio Bibite si prepara ad affrontare la sfida più grande: evolversi in un mercato sempre più segmentato ed esigente, distinguendosi con personalità. E lo ha fatto vestendo la sua tradizionale aranciata, il chinotto, la limonata, l’agrodolce, la spuma, il verdello, la gassosa, la rossa, il mandarino verde, la cola, il ginger e i gusti “zero”, con grande slancio, effervescenza, positività. Ogni consumatore, infatti, potrà riconoscersi tra i personaggi che arricchiscono le etichette con allegria, e tra i gusti che racchiudono tutta la freschezza dei frutti di una terra unica per la sua bellezza e ricchezza. Un restyling nel segno della condivisione e dell’appartenenza, per rafforzare il legame con i consumatori fidelizzati e attrarne di nuovi.

Da sempre sulle tavole delle famiglie siciliane, le bevande Tomarchio – che utilizzano solo i succhi dei migliori agrumi appena spremuti maturati al caldo sole della Sicilia e l’acqua proveniente dalle pendici dell’Etna, ricca di minerali dal gusto inimitabile – sono ormai simbolo di crescita e sviluppo di una filiera che ha un forte impatto sul territorio.

E le novità non sono finite. Perché dopo mesi di ricerche, analisi, testing, nascono in casa Tomarchio anche due nuovissime linee, che reinterpretano l’evoluzione dei consumi del “fuori casa” (e non solo): le “birre” e gli “aperitivi”.

«Un’operazione coraggiosa, con un piano di investimenti dedicato per sostenere i nuovi business, che ha richiesto grande impegno da parte di tutto il team – sottolinea Mirco Gabbin, General Manager di Sibat Tomarchio – Dopo il lancio del The Bio (2021) e il grande riscontro registrato, abbiamo voluto spingere sull’acceleratore proprio in questo delicato momento di ripresa, per innalzare ulteriormente le performance del brand e dare uno slancio ancora più forte all’indotto del comparto Ho.Re.Ca e all’internazionalizzazione dei prodotti. Così nel 2023 Tomarchio entra in un segmento che in Italia vanta un giro d’affari di oltre 250 mln di euro: quello delle birre artigianali, prodotte nel rispetto della più classica tradizione brassicola e caratterizzare da connubi aromatici distintivi».

A battesimo la Birra “1920” (che prende in prestito l’anno di nascita della storica azienda). Ricette originali, che nascono dal mix di sapori inconfondibili della nostra terra, con un bouquet di profumi mediterranei: la Bionda con cannella – leggera e delicata dall’amaro appena percettibile – e l’Ambrata con miele millefiori d’api nere sicule, specie autoctona oggi presidio Slow Food.

Tra i nuovi nati anche l’aperitivo analcolico “Rosso”, che unisce le inconfondibili note delle arance rosse di Sicilia con il gusto aromatico e dolce del Fico d’India coltivato alle pendici dell’Etna; e l’aperitivo “Biondo”, mix frutto dalla combinazione di arancia e alloro, anche queste sapientemente miscelate con l’acqua proveniente dalle pendici del Vulcano, per un happy hour tutto all’italiana.