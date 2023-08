La Malfa 14: “Una foto sul web ci danneggia, nessun legame con la dipendente licenziata”

Un errore su un quotidiano e la lettera dell'azienda palermitana

PALERMO – Il racconto di una esperienza lavorativa andata male che però viene confuso erroneamente con un brand che nulla ha a che vedere con la storia in questione. La vicenda è quella di Ilenia Corvasce, una giovane che ha scritto una lettera al quotidiano ‘Fanpage’ raccontando le sue vicissitudini nel mondo del lavoro. La ragazza ha raccontato di essere stata licenziata per avere chiesto il rispetto dei propri diritti e a corredo dell’articolo è stata pubblicata una foto con sullo sfondo il marchio ‘La Malfa 14’ di Palermo, che nulla ha a che vedere con la storia.

La conferma arriva dal legale di ‘Gifrab Italia Spa’, azienda che gestisce il negozio ‘La Malfa 14’ di Palermo, in via Ugo La Malfa, che in una nota riferita all’articolo scrive: “Si vede l’immagine dell’insegna ‘La Malfa 14’. Ne consegue che i lettori, erroneamente, tendono ad associare il contenuto del post e le doglianze della signora Corvasce con un’esperienza lavorativa presso il suddetto negozio, come testimoniato dalle molteplici segnalazioni e richieste di chiarimenti ricevute in questi giorni dalla Gifrab Italia Spa, che è una realtà aziendale ben radicata e molto conosciuta a Palermo così come in tutta la Sicilia e che occupa centinaia di dipendenti tutti regolarmente assunti”.

“La Gifrab Italia Spa ed il negozio che opera sotto l’insegna ‘La Malfa 14’ sono invero del tutto estranei alla vicenda che ha interessato la signora Corvasce (la quale, difatti, non ha mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro o di collaborazione con l’azienda mia cliente)”, ancora il legale, Giovanni Gomez Paloma, che ha invitato ‘Fanpage’ a precisare la circostanza “in modo tale da fornire al pubblico una rappresentazione più corretta per evitare che il pubblico dei lettori possa erroneamente ritenere che la signora Corvasce si riferisca ad una esperienza lavorativa – conclude – intercorsa con la

società mia cliente”.