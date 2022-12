La Nuoto Catania saluta il 2022 con una sconfitta

Gli etnei escono sconfitti dalla Scuderi contro Genova

CATANIA – La Nuoto Catania chiude l’anno con una sconfitta, quella contro il Quinto, alla Scuderi. 11-12 il risultato al termine del match. I rossazzurri pur avendo giocato bene, per gran parte della gara, non sono riusciti a mettere il sigillo a una vittoria che avrebbe certamente dato un po’ serenità al gruppo e punti fondamentali per l’obiettivo salvezza.

I primi ad andare a segno sono i padroni di casa con Grummy 1-0, poco dopo raddoppia La Rosa su rigore 2-0. Successivamente gli avversari accorciano le distanze con Molina 2-1. Poi va a segno Villa 2-2. Chiude la prima frazione la rete di Camilleri 3-2.

La seconda frazione si apre con il pareggio del Quinto che arriva grazie alla rete di Nora 3-3. Poco dopo però Camilleri riporta i padroni di casa in vantaggio 4-3. Risponde Nora che riporta il match in equilibrio 4-4. Un tiro di rigore trasformato da La Rosa porta la Nuoto Catania in vantaggio 5-4. Dopo arriva la rete di Privitera 6-4. La seconda frazione si conclude con la rete del Quinto siglata da Villa 6-5.

Nella penultima frazione di gioco gli ospiti trovano due reti siglate da Ravina 6-6 e Molina 6-7. Poi arrivano le reti dei rossazzurri Eskert 7-7 e Grummy 8-7. Il Quinto però ottiene il pareggio con la conclusione di Villa 8-8. Di Somma sigla la rete del 8-9, poco dopo pareggia i conti Camilleri 9-9, a un minuto dalla fine della terza frazione. Sullo scadere Nora trasforma un rigore 9-10.

Nell’ultima frazione va a segno il Quinto prima con Villa 9-11 e dopo con Nora 9-12. Riesce ad accorciare le distanze Camilleri 10-12. Nei minuti finali i due tecnici vengono espulsi per proteste. Sul finale arriva la rete del capitano Giorgio Torrisi 11-12. Questo il risultato al termine del match.

POST GARA

“Tenere in Quinto con il risultato in bilico fino alla fine del match non è poco, certo è che mi fanno rabbia i gol presi sul finale – ha dichiarato il tecnico Giuseppe Dato. I ragazzi hanno interpretato la gara come dovrebbero fare sempre e come volevo, quindi sotto questo punto di vista, come contro il Telimar, non ho molto da dire. Gli errori banali hanno premiato i nostri avversari, che hanno anche ottime individualità”. Sul futuro Dato ha dichiarato: “C’è da lavorare ma se il solco segnato adesso è questo, le premesse per rialzarci ci sono. Chiaramente dobbiamo vincere le partite, o non perderle, questa partita per ciò che ha espresso il campo, come gioco e qualità, non meritavamo di perderla!”.

Queste le parole del presidente Mario Torrisi: “Oggi la squadra ha giocato e ha dato tutto, certamente sono stati commessi degli errori banali, come prendere dei gol discutibili, però la squadra c’è ed è viva. Pensiamo a questo e a conquistare, con l’anno nuovo, importanti punti salvezza”.

Il campionato riprenderà sabato 14 gennaio 2023, la Nuoto Catania affronterà alla Scuderi alle ore 16.00 il Brescia.

IL TABELLINO

NUOTO CATANIA-IREN GENOVA QUINTO 11-12

NUOTO CATANIA: E. Caruso, M. Ferlito, N. Eskert 1, G. La Rosa 2, R. Torrisi, A. Gullotta, G. Torrisi 1, S. Camilleri 4, G. De Freitas Guimaraes 2, A. Privitera 1, E. Russo, S. Catania, Calì. All. Dato

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, Villa 4, G. Molina Rios 2, R. Ravina 1, A. Fracas, A. Nora 4, N. Figari, P. Mijuskovic, A. Massa, J. Gambacciani, Valle. All. Bittarello

Arbitri: Guarracino e Romolini

Note

Parziali: 3-2 3-3 3-5 2-2 Usciti per limite di falli Mijuskovic (Quinto) nel terzo, La Rosa (Catania) e Gambacciani (Quinto) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Catania 3/14 + due rigori e Quinto 5/14 + un rigore. Spettatori 100 circa