La Procura europea e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione

I rapporti con Procure nazionali e quella antimafia

PALERMO – “La Tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura Europea (EPPO) ed il bilanciamento con l’intervento delle Autorità Nazionali” è stato il tema del convegno che si è svolto a Palazzo Petyx, nella sala conferenze della Banca Popolare Sant’Angelo di Palermo.

Dopo l’intervento di Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, i procuratori europei delegati Amelia Luise e Calogero Ferrara hanno parlato della ripartizione di prerogative tra Procura europea e Procure nazionali, dei rapporti con le Direzioni distrettuali antimafia e del ruolo della Procura nazionale antimafia, delle possibili situazioni di conflitto.

L’intervento del presidente del Tribunale Piergiorgio Morosini

Il dibattito è proseguito con l’intervento di Francesco Del Bene, sostituto procuratore nazionale antimafia e di Giulia Beux, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che hanno evidenziato il loro punto di vista in ordine alla ripartizione di prerogative con la Procura europea.

L’incontro è terminato con un appassionato intervento dell’avvocato Ninni Reina: “L’istituzione dell’Eppo richiede agli operatori di giustizia un affinamento di una cultura giuridica transnazionale che si accompagni ad un percorso futuribile di una ‘giustizia europea’ con un diritto processuale penale e penale europeo. Così come è attualmente strutturata l’EPPO risentirà inevitabilmente, nella fase del giudizio, delle criticità e vulnerabilità dei sistemi giudiziari dei singoli stati membri che vi aderiscono. E’ da affinare, in termini di certezza e maggiore prevedibilità, la normativa regolamentare sui criteri attributivi della competenza per materia e territoriale oggi affidati a concetti eccessivamente vaghi che possono evocare il rischio di un forum shopping e la violazione del principio costituzionale del giudice precostituito per legge.”

“La tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea costituirà la grande sfida giudiziaria dei prossimi anni, in considerazione dell’enorme ammontare di denaro pubblico di origine Unionale destinato alla ripresa economica del nostro paese – spiega Fabrizio Dioguardi, membro del Direttivo di Rete Nazionale Forense Sezione Sicilia, organizzatore dell’evento insieme all’avvocato Carmen Reina, presidente regionale dell’associazione -. L’istituzione di un organo giudiziario a carattere sovranazionale come la procura europea avente questa specifica competenza costituisce certamente un’innovazione rivoluzionaria che richiederà l’impegno di tutti gli operatori della giustizia per assicurarne il buon funzionamento ed il successo. Eventi come questo costituiscono un eccezionale momento di dibattito e condivisione per affrontare e discutere tematiche nuove su cui tutti gli attori del processo penale sono destinati a confrontarsi”.

“La procura europea nasce per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione Europea e contrastare e forme di criminalità transnazionale che aggrediscono il bilancio unionale e conseguentemente anche l’economia degli Stati membri. Si tratta di un ulteriore passo verso una piena integrazione all’interno dell’Unione in un ambito quale quello giudiziario che costituisce, da sempre, uno dei pilastri della costruzione europea – aggiunge Calogero Ferrara -. I momenti di confronto e discussione con le autorità giudiziarie nazionali e con il mondo dell’avvocatura, come in occasione del corso formativo organizzato dalla rete nazionale forense ospitato dalla Banca Popolare Sant’Angelo, costituiscono un momento imprescindibile per la diffusione della conoscenza della nuova istituzione, delle sue prerogative e potenzialità, e per la individuazione delle criticità e le modalità di risoluzione”