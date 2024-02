La protesta dei trattori, Schifani: “Hanno le loro buone ragioni”

Anche Pace e La Rocca Ruvolo solidarizzano con i trattori in rivolta

MILANO – “Gli agricoltori protestano e hanno le loro buone ragioni, purtroppo non è un fatto regionale ma non voglio sottrarmi dalla volontà di ascoltare ed essere portatore di questo malessere e queste proteste”. Lo ha spiegato il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, a margine della Bit, la Borsa internazionale del turismo che è in corso a Milano. “Ma più che altro é un problema europeo, sono certo che il problema sia europeo e il governo di Giorgia Meloni farà di tutto perché questa anomalia possa essere estirpata – ha aggiunto -. La nostra agricoltura a volte stando in Europa paga dei prezzi eccessivi”.

Pace: “Periodo buio per l’agricoltura”

“Il comparto dell’agricoltura sta attraversando uno dei periodi più bui – dice il capogruppo della Dc all’Ars Carmelo Pace -. Alla mancanza di acqua negli invasi siciliani, dovuta alla siccità, si associa la crisi energetica a livello globale che ha aumentato i costi per le aziende, fatto quest’ultimo che, in tutta Europa, sta producendo, nelle ultime settimane, proteste veementi da parte degli agricoltori. Siamo giunti ad un punto di non ritorno, dove a livello europeo, nazionale e regionale dobbiamo assumerci la responsabilità, impegnandoci nelle questioni cruciali del settore agricolo, compresi gli aiuti economici, la tutela dei consumatori e la trasparenza nell’etichettatura degli alimenti”. Pace poi aggiunge: “Da diverse settimane siamo impegnati in Sicilia nel trovare soluzioni che possano calmierare il problema legato alla siccità, consapevoli che la mancanza di piogge è l’elemento determinante della situazione che stanno vivendo gli agricoltori. Parallelamente, siamo vicini a tutti colori che in questi giorni protestano contro le politiche agricole dell’Unione europea, che, in Sicilia, non fanno altro che danneggiare un settore già messo a dura prova”.

La Rocca Ruvolo: “Al fianco di chi protesta”

“Sia come sindaco, che come deputato regionale, oggi sono al fianco degli agricoltori che stanno protestando. È nostro dovere raccogliere le loro istanze e portarle nei tavoli di Palermo, Roma e Bruxelles, perché la crisi non è più controllabile, e il comparto è in ginocchio”, afferma Margherita La Rocca Ruvolo, prima cittadina di Montevago (Agrigento) e parlamentare di Forza Italia all’Ars, che stamattina ha raggiunto il presidio permanente organizzato dal Movimento spontaneo dei produttori agricoli del Belice, sulla Sciacca-Palermo.