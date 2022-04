La Russa: “Abbiamo provato a fissare un vertice, non sappiamo se ci sarà”

“La nostra realtà territoriale siciliana insiste per una immediata decisione non più procrastinabile“

“Purtroppo non sono in grado di fornire una indicazione su quando, dove e come si potrà svolgere l’incontro di vertice tra Berlusconi, Salvini e Meloni che, almeno nelle intenzioni manifestate, avrebbe già dovuto tenersi e che anche oggi noi di FdI abbiamo cercato di fissare anche eventualmente on line“. Lo afferma il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa a chi gli chiede quando si terrà il vertice di centrodestra per sbloccare il nodo delle candidature in Sicilia.

“Fratelli d’Italia ha informato che da venerdì a domenica – ha continuato La Russa – terrà a Milano una impegnativa Assemblea Nazionale programmatica e che la nostra realtà territoriale siciliana insiste per una immediata decisione non più procrastinabile dopo gli annunci a Messina e Palermo degli altri partiti di centro destra. Abbiamo fatto presente questa inderogabile esigenza politico-logistica agli alleati perché risulti chiara la nostra volontà di tenere unito il Centrodestra. Ci aspettiamo eguale volontà da parte dei nostri alleati”.