La Russa “Piano carceri in via di rapido sviluppo”

ROMA (ITALPRESS) – “Più che moral suasion non posso fare, però ho avuto assicurazione dal governo che il piano carceri è in via di rapido sviluppo e attuazione e che quindi il rimedio che il governo pensa è quello di un ordine strutturale, cioè di fornire a chi dovrà scontare una pena le condizioni per poterle scontare questa pena civilmente”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Radio Radicale sul tema della situazione degli istituti penali italiani. “Certo, c’è un problema contingente, io l’ho sottolineato, so che tutti lo stanno esaminando, mi auguro che questo porti a qualcosa, ma la mia oltre che una moral suasion non può essere ed è stata, l’ho sempre detto, soprattutto frutto della mia esperienza di avvocato penalista e della mia conoscenza diretta della situazione penitenziaria. Quindi è più una posizione personale che deve essere filtrata dalle esigenze del governo e dei partiti politici”, ha aggiunto.

-Foto: ufficio stampa Senato-

(ITALPRESS).