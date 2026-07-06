La sonda cinese Tianwen-2 avvia l’esplorazione scientifica di un asteroide

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La sonda cinese Tianwen-2 è arrivata con successo a una distanza di 20 chilometri dall’asteroide 2016HO3, consentendole di iniziare l’esplorazione scientifica dopo un viaggio di circa 400 giorni e di approssimativamente un miliardo di chilometri. Lo ha annunciato oggi l’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA).

La Cina ha lanciato la sua prima missione di recupero dei campioni da un asteroide, Tianwen-2, il 29 maggio 2025, con l’obiettivo di raggiungere diversi traguardi nel corso di una spedizione decennale: raccogliere campioni dall’asteroide vicino alla Terra 2016HO3 ed esplorare la cometa della fascia principale 311P, più lontana di Marte.

Durante la fase di avvicinamento, la sonda ha acquisito immagini dell’asteroide. Il team della missione ha utilizzato i dati di navigazione ottica raccolti durante l’avvicinamento in prossimità per affinare le effemeridi dell’asteroide, riducendo l’incertezza sulla posizione, determinata in precedenza solo attraverso osservazioni da terra, da alcune centinaia di chilometri a un ordine di grandezza del chilometro, secondo la CNSA.

Nel suo viaggio verso l’asteroide, la sonda ha eseguito manovre nello spazio profondo e operazioni di correzione della traiettoria. Il 6 giugno 2026 ha effettuato il primo rilevamento dell’asteroide. Il 7 giugno, a una distanza di 30.000 chilometri, è entrata in una traiettoria complanare con l’asteroide, mentre il 19 giugno si è avvicinata all’asteroide fino a 2.000 chilometri.

A seguire, la sonda condurrà progressivamente un’esplorazione scientifica più dettagliata per acquisire dati sulla morfologia, sulla composizione dei materiali e sulla struttura interna dell’asteroide, ponendo le basi per le successive operazioni di raccolta dei campioni, ha affermato la CNSA.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-