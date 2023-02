La Spina Auto 2: la concessionaria con esperienza e professionalità al servizio dei nostri clienti

1' DI LETTURA

Sul mercato da oltre 40 anni, La Spina Auto 2 accompagna il cliente dalla scelta dell’auto a lui più congeniale fino all’assistenza del post vendita.

La nostra officina gestita da personale qualificato, dispone anche di un ampio magazzino ricambi sempre assortito. Dal 2005 abbiamo acquisito il brand KIA, uno dei più affidabili del mercato, a riprova che è l’unico ad offrire al cliente 7 anni di garanzia.

La filosofia di KIA, sposata pienamente dalla nostra azienda, può essere semplificata in tre semplici elementi: piena responsabilità verso il cliente, realizzazione del capitale umano con continui aggiornamenti e rispetto dell’ambiente. KIA, leader nella diffusione dei veicoli elettrici ed elettrificati, sta sviluppando una gamma crescente di servizi di mobilità, incoraggiando milioni di persone in tutto il mondo ad esplorare e sperimentare le migliori soluzioni per spostarsi.

Lo slogan del marchio KIA “Movements that inspires”, viene posto come nuova missione del brand: ispirare e stimolare il consumatore attraverso l’esperienza dei suoi servizi e prodotti, con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell’ambiente.