La televisione guarda al futuro, arriva il “decoder universale”

ROMA (ITALPRESS) – Se ne parla da molti anni, spesso come un obiettivo lontano, più evocato che realmente raggiunto: oggi, però, il “decoder unico” non è più una promessa tecnologica nè un esercizio teorico, ma una realtà concreta. Si chiama “decoder universale” ed è disponibile sul mercato. Con la certificazione di Tivù, il decoder universale rappresenta forse la risposta semplice a uno dei problemi più evidenti della televisione contemporanea: la frammentazione dei sistemi di ricezione e delle modalità di accesso ai contenuti.

Negli ultimi anni, si legge in una nota di Tivusat, l’esperienza televisiva domestica è diventata sempre più complessa: alla tv terrestre si è affiancata quella satellitare, mentre lo streaming e i contenuti online hanno moltiplicato piattaforme e dispositivi. Il risultato è spesso un universo confuso, poco intuitivo e non sempre accessibile a tutti. Ora tutto è concentrato in un unico sistema, con un solo decoder e un solo telecomando.

Non è necessario sostituire il proprio apparecchio: anche i televisori con alcuni anni di vita possono trasformarsi in vere e proprie Smart TV. Importante per un pubblico che non sempre desidera, o può permettersi, l’acquisto di un nuovo televisore. Il decoder può essere collegato a qualunque TV ed è dotato di una smart card che consente di accedere immediatamente a tutte le piattaforme disponibili, senza costi aggiuntivi nè abbonamenti. “L’utilità del decoder universale – conclude la nota – si misura soprattutto nella vita quotidiana: fine dell’impiego di più dispositivi, molteplici ingressi e diversi telecomandi. Questa innovazione è destinata a incidere in modo significativo sull’uso dei televisori domestici, rendendo la tecnologia alla portata di tutti. La sua originalità risiede nell’equilibrio e nella facilità di utilizzo per accedere a tutti i contenuti disponibili senza dovere affrontare configurazioni complesse, aggiornamenti continui o barriere tecniche”.

– foto ufficio stampa Tivusat –

(ITALPRESS).