La tragedia del Canadair, per Babcock “i piloti erano estremamente esperti”

La società che gestisce il servizio antincendio annuncia sostegno alle famiglie

PALERMO – “Babcock conferma tristemente che i suoi piloti Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone sono deceduti in seguito all’incidente accaduto giovedì scorso, durante una missione antincendio a Linguaglossa, nel catanese”. E’ quanto afferma la società che gestiva il Canadair precipitato su monte Calcinera a Linguaglossa, nel Catanese, mentre era impegnato in un’operazione anti incendio.

“Sostegno alle famiglie dei due piloti”

Tutto il personale di Babcock, prosegue la nota, “invia le più sentite condoglianze e il sostegno alle loro famiglie, agli amici e ai colleghi”. “Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone, ricorda Babcok, erano piloti estremamente esperti e altamente formati, avendo svolto in totale oltre 2.000 missioni aeree antincendio. Matteo è stato pilota Canadair per oltre 20 anni, accumulando oltre 2.700 ore di volo e svolgendo 1.500 missioni. Ha inoltre svolto missioni antincendio in Francia, Portogallo, Germania e Repubblica Ceca. Roberto è pilota Canadair dal 2013, con 1.200 ore di volo, e 500 incendi spenti”.