La Traviata: da domani al teatro antico di Siracusa

Parte dal Teatro greco di Siracusa il progetto esclusivo dell'opera lirica nel linguaggio dei segni

La sezione opera dell’edizione 2023 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra sarà inaugurata domani 5 Agosto al Teatro greco di Siracusa, alle ore 21, con l’opera lirica più amata e rappresentata al mondo: La Traviata di Giuseppe Verdi.

Il Festival pre3senterà una vera e propria rivoluzione culturale e sociale, in quanto per la prima volta dal vivo anche le persone sorde potranno godere di un caposaldo del melodramma italiano attraverso un inedito progetto che nasce dalla collaborazione tra il Coro Lirico Siciliano, ideatore e produttore della manifestazione, e l’Associazione “Sicilia, turismo per Tutti” di Siracusa, nella persona di Bernadette Lo Bianco.

Il capolavoro del Cigno di Busseto sarà realizzato, in maniera completa e innovativa con una particolare mise en espace firmata dal talento registico di Salvo Dolce, con effetti che regaleranno allo spettatore un vero e proprio intimo coinvolgimento nel dramma in tre atti ispirato a “La Dame aux camelias” di Alexandre Dumas figlio.

Assoluti protagonisti due tra i complessi di maggiore rilievo, il Coro Lirico Siciliano e l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretti da Filippo Arlia. L’aria festosa e spensierata dell’opera lirica sarà arricchita dai ritmi travolgenti e dalla forza evocativa della danza andalusa grazie al Balletto originale flamenco di Murcia (Spagna) diretto da Matilde Rubio, per una notte intrisa di magia, mito ed eternità.

Il melodramma verdiano vedrà schierati nomi di rilievo internazionale: a interpretare il ruolo di Violetta Valery il soprano italo – francese Chrystelle Di Marco, dalla voce torrenziale e ricca di pathos, il tenore Giulio Pelligra, artista siciliano affermato in tutti i più rinomati Teatri d’opera internazionali, sarà Alfredo Germont, mentre il baritono Mario Cassi commuoverà con la paterna interpretazione di Giorgio Germont.

Il ricco parterre vocale sarà completato da giovani ed affermati artisti lirici: Licia Toscano (Flora Bervoix); Simona Di Capua (Annina); Davide Benigno (Gastone); Gianni Giuga (Barone Douphol); Marco Tinnirello (Marchese d’Obigny); Riccardo Bosco (Dottor Grenvil); Pietro Di Paola (Giuseppe); Sezer Akkaya (Commissionario); Sergio Rao (Domestico di Flora). “Con Alfredo – ci ha detto il tenore siciliano Pelligra – e La Traviata ho una consuetudine piuttosto lunga, ho debuttato il ruolo al Teatro Carlo Felice di Genova per poi cantarlo nei teatri di Rona, Torino, Lisbona e all’inizio di quest’anno al Massimo di Palermo.

Essere Alfredo ora, di nuovo nella mia amata Sicilia a sei anni dal debutto e con la naturale maturazione vocale ed artistica del personaggio mi riempie di gioia. Esibirmi in un palcoscenico di straordinaria antica bellezza come quello di Siracusa è per me un onore oltre che un’esperienza di forte impatto emotivo. Mi complimento con il Coro lirico siciliano per l’entusiasmo di portare in scena la musica immortale di Giuseppe Verdi e da quest’anno renderla fruibile non solo ai moltissimi spettatori attesi ma anche a spettatori speciali come i non utenti”

Dopo il debutto a Siracusa, La Traviata, sarà replicata in agosto il 12 al Teatro Greco di Tindari e il 24 al Teatro Antico di Taormina.