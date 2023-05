La vacanza che tutti sognano: relax e natura

3' DI LETTURA

Hai bisogno di una pausa dal trambusto della città?

Se hai risposto di sì, è tempo di una vacanza rilassante.

I benefici di una vacanza

Le vacanze sono fondamentali per la salute psico-fisica. Ritagliarsi un momento di pausa migliora la capacità di pensiero, aumenta la creatività e la capacità di problem solving.

Una vacanza di un paio di giorni mantiene gli effetti positivi a lungo termine: aiuta anche a rinforzare il sistema immunitario, aumentando la tua qualità di vita.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a pianificare la perfetta vacanza rilassante:

Scegliere i luoghi adatti

Se desideriamo una vacanza in totale relax, è bene informarsi prima sui luoghi che vorremo visitare e sui contesti in cui alloggiamo. Camere, comfort, servizi, contesto immersivo sono tutti elementi fondamentali da tenere in considerazione. Non è soltanto la città in cui stiamo, ma anche e soprattutto il luogo in cui decidiamo di soggiornare che determina la qualità di una vacanza.

Disconnettiti dalla tecnologia

Una delle più grandi distrazioni della nostra vita è la tecnologia. Per rilassarsi veramente, è importante godersi il momento presente. Spegni il telefono, stai lontano dai social e concentrati su te stesso e su ciò che ti circonda.

Mangiare sano

Mangiare sano è una componente fondamentale di una vacanza rilassante. Evita il cibo spazzatura e opta per pasti freschi e sani che nutriranno il tuo corpo e la tua mente.

Infine, una vacanza può aiutarti a rafforzare le tue relazioni. Quando prendi una pausa dalla tua routine quotidiana, puoi trascorrere più tempo con la tua famiglia e i tuoi amici. Questo contribuisce a costruire legami più forti e creare ricordi duraturi.

Vacanza relax ad Insulae Cefalù

Immaginate un luogo che possa racchiudere tutto quello che vi abbiamo suggerito finora, proprio a pochi passi.

Insulae si trova nel borgo medievale marinaro di Cefalù, oggi meta turistica internazionale.

Alle porte di quest’area troviamo il fantastico resort Insulae. Con le sue suite moderne e i lodge con piscina idromassaggio regala ai suoi ospiti momenti di puro relax.

Nei dettagli si ritrova la bellezza pura e semplice della natura. Nel giardino e nei pergolati privati si nota la stessa cura e attenzione rivolta agli arredi interni. Il resort è infatti interamente ispirato al mare e ai luoghi naturali, richiamando molto l’ambiente tropicale ma preservando le caratteristiche del paesaggio mediterraneo. Trascorrere alcuni giorni ad Insulae significa viaggiare anche con la mente: le palme intorno, gli angoli tropicali, materiali, arredi e complementi che ci portano lontano, ma godendo del meraviglioso paesaggio siciliano e della vista sul mare cristallino di Cefalù.

Una delle caratteristiche particolari di questo luogo è la possibilità di condividere alcuni spazi in socialità e convivialità, grazie alla condivisione di esperienze e momenti relax. I lodge del resort si aprono infatti su una terrazza living attraverso una grande vetrata. Lo spazio esterno è dotato di pergolato con mini piscina, arredato con poltrone, tavolino e chaise-lounge.

I richiami tropical chic sono accompagnati anche dalla cucina fusion del ristorante interno: piatti con prodotti di eccellenza siciliani ma rivisitati con tradizioni diverse, modificando alcuni ingredienti e rivedendo le tecniche di cottura.

Un altro aspetto che favorisce i momenti di socialità è il pool bar. Un cocktail e wine bar a bordo piscina, disponibile dal mattino a tarda sera, per accompagnare i momenti di pausa o dei pasti. Oltre ai drink offre snack, granite siciliane, centrifughe e succhi freschi, per incontrare tutte le esigenze degli ospiti.

Potrete inoltre scegliere tra diverse tipologie di suite, da quelle più romantiche a quelle più adatte per una famiglia, usufruendo in ogni caso dei vostri spazi relax con accesso privato.

Scegliete quest’estate di regalarvi dei momenti unici che ricorderete per tutto l’anno!