La Vardera contro Schifani: “Il 23 maggio resti a casa”

L'attacco dopo le frasi su Berlusconi.

PALERMO- “È un affronto a chi davvero giornalmente combatte la mafia. Forse il mondo va al contrario ma non posso sentir dire da chi rappresenta la Regione che Berlusconi, compagno di merende di Marcello Dell’Utri, abbia fatto l’antimafia in Italia. Forse il nostro governatore ci reputa stupidi o non so cosa, ma è inaccettabile. Ci troviamo a ridosso della commemorazione per la strage di Capaci, mi auguro che dopo questa uscita infelice il 23 maggio stia a casa”. Lo dice il vicepresidente della Commissione regionale antimafia, Ismaele La Vardera (ScN), a proposito delle dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. (ANSA).