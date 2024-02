La Vardera: “I rianimatori delle eliambulanze potrebbero fermarsi”

"I compensi vanno adeguati. Ho presentato un'interrogazione all'assessore Volo"

PALERMO – I rianimatori che prestano servizio nelle eliambulanze potrebbero presto cessare il loro servizio. Lo stop è legato al mancato adeguamento dei compensi, per questo il deputato regionale Ismaele La Vardera, di Sud chiama Nord, ha presentato un’interrogazione parlamentare all’assessore alla salute Giovanna Volo.

“Ho presentato un’interrogazione urgente per adeguare i compensi dei volontari anestesisti e rianimatori che prestano servizio negli elisoccorsi – ha dichiarato La Vardera – . Se ciò non dovesse avvenire prima del primo di marzo e quindi fra meno di un mese, si rischia che questi professionisti smettano di prestare il loro servizio volontario e si tratterebbe di un grande problema per tutti quei Comuni che si affidano alle eliambulanze. Territori in cui gli elisoccorsi sono cruciali per salvare vite umane, che sono assai distanti dai centri urbani. Il presidente Schifani e l’assessore Giovanna Volo devono intervenire immediatamente prima che accada la tragedia”.