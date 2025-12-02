La Vardera: il Trapani calcio chiarisca la posizione di Schifani

L'attacco del deputato regionale di Controcorrente

PALERMO – “Avevamo ragione, ancora una volta. La notizia che la Corte dei conti ha avvito delle indagini su quei contributi di 300mila euro dati al Trapani calcio, società di Valerio Antonini che vede al suo interno, come consulente, il figlio di Renato Schifani, non fa altro che confermare i nostri dubbi. Nessuno all’interno del Palazzo, ad oggi, a distanza di anni, ha rivendicato quell’intervento e questo significa che a volerlo è stato il governo regionale e cioè Schifani in persona”. Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

“Adesso – aggiunge – non resta che aspettare che Antonini chiarisca a tutti i siciliani la posizione di Schifani e dei 300mila euro che lui ha ricevuto e che altre società nella stessa categoria non hanno visto neanche col binocolo. Sia chiaro, ho stima per tutti gli imprenditori che decidono ogni giorno di rimanere e fare impresa in Sicilia, e so anche che il patron granata ha portato lavoro e ricchezza in una comunità come Trapani. Ma le regole, quando si tratta di soldi pubblici, devono essere trasparenti e uguali per tutti e in questo caso le ombre sono tante e vanno chiarite, perché si tratta di soldi di tutti i cittadini siciliani”, conclude.