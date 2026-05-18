La denuncia del leader di Controcorrente in difesa della sua consigliera

PALERMO – “Insulti sessisti nella riunione dei capigruppo al Consiglio comunale da parte del consigliere Dario Chinnici alla consigliera Giulia Argiroffi”. Lo denuncia il deputato regionale di Controcorrente Ismaele La Vardera. La frase “incriminata” pronunciata da Chinnici all’indirizzo della Argiroffi sarebbe: “Ha fatto la donna di tutti, politicamente parlando”. Ed è scoppiato il caos in capigruppo.

“Condanniamo fermamente questo gesto – dice La Vardera – che non fa altro che dimostrare la caratura di questo ominicchio politico. Una frase di una gravità inaudita che il sindaco Lagalla non può lasciare passare. Lagalla prenda le distanze e chieda scusa a nome della città alla nostra consigliera comunale. Ringrazio le consigliere Piccione e Figuccia che hanno difeso in capigruppo Giulia Argiroffi, capogruppo del movimento Controcorrente a Palermo. L’unica cosa accettabile per noi da parte di Chinnici sono le dimissioni e la presa di distanza del sindaco di Palermo” afferma La Vardera.

Il consigliere di Lavoriamo per Palermo, Dario Chinnici, si è difeso nella seduta dei capigruppo, precisando che la sua frase era chiaramente riferita a un contesto politico.