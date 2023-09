La Vardera: “Schifani non faccia le conferenze, tocchi con mano il disastro”

Il deputato di Sud chiama Nord è a Cefalù dove sono stati evacuati i turisti a causa degli incendi

CEFALÙ (PALERMO) – “Schifani anziché fare le conferenze stampe stamattina a Palermo, venga qui a toccare con mano la tragedia”. A dichiararlo è Ismaele La Vardera, deputato all’Ars e presidente di Sud chiama Nord, che si trova all’hotel Costa Verde di Cefalù, dove questa notte sono stati evacuati circa 700 turisti a causa delle fiamme che minacciavano la struttura. Tutti, fortunatamente, sono rientrati questa mattina in struttura.

“Venga in aula a riferire – ha continuato La Vardera incalzando Schifani -, non stia a Palermo a monitorare la situazione dalla sala operativa del corpo forestale, non ci serve un presidente che monitora da lontano, vogliamo un presidente che tocchi con mano il disastro, e che faccia sentire la vicinanza della Regione”.

“Ieri – ha continuato La Vardera – persino il Vescovo di Cefalù ha chiesto un segnale alle istituzioni e Schifani se l’è presa con il Vescovo, dicendo che aizza le folle. Ti chiediamo di venire in questi luoghi, vieni a constatare cosa hanno dovuto subire i siciliani. Quello che è successo ieri sera non è più possibile. tutto questo è indegno. Bisogna fare prevenzione“.

“Schifani, te lo dico con molta onestà, non ci avete dato un attimo per dire che questo governo si impegna. Ti chiediamo di andare a fare un giro per vedere cosa è accaduto. La situazione è drammatica“.