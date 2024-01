La Vardera (ScN): “Un altro concorso getta ombre sulla Sicilia”

Interviene il deputato regionale di Sud chiama Nord

PALERMO – “Ancora una volta un concorso getta ombre sulla nostra terra, questa volta tocca ai candidati per Dirigente psicologo. L’assessore alla Salute intervenga immediatamente”. Sono le parole del deputato regionale Ismaele La Vardera (Sud chiama nord) dopo aver appreso la notizia dalle segreterie aziendali dell’Asp di Palermo.

“Apprendo con rammarico – spiega il deputato di Sud chiama Nord – la notizia uscita a firma della segreterie aziendali dell’Asp di Palermo, Anaao-Assomed, Fvm sez. Fials Adms e Fials, che nel concorso che prevede 31 posti per Dirigente Psicologo starebbe partecipando un parente del Commissario straordinario dell’Asp del capoluogo siciliano. Se questo fosse vero, sarebbe l’ennesima dimostrazione che quello che è successo con il Corpo Forestale non è servito a nulla”.

La Vardera aggiunge che “questa terra merita trasparenza, soprattutto quando si tratta di soldi pubblici e risorse che saranno al servizio della collettiva. Qui si pone un problema di opportunità, considerato che all’interno della Commissione esaminatrice, ci sarà la segretaria della direzione generale dell’Asp di Palermo. Figura che solitamente lavora a stretto contatto con il Commissario straordinario e che quindi di fatto crea un’incompatibilità data da un apparente conflitto d’interesse”.

La richiesta di far luce

Insiste il deputato regionale: “Io credo che siamo ancora in tempo per evitare ulteriori polemiche nei confronti dei concorsi regionali e penso sia il caso di ripetere le procedure senza avere alcuna ‘interferenza’ interna, per questo credo che l’assessore alla Salute, Giovanna Volo, debba intervenire immediatamente per fare luce su questa vicenda che sembrerebbe avere molte ombre. Sul caso ho appena presentato un’interrogazione parlamentare”.