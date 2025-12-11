La Vardera: “Solidarietà a Savarino, ma io non ho responsabilità”

Le parole del leader di Controcorrente

PALERMO – “L’assessore Savarino fa bene a denunciare chi ha approfittato della dialettica politica in un momento di odio e discriminazione. Mi trova vicino: sono il primo a battermi contro la violenza di ogni tipo sulle donne e la mia storia lo insegna. Attenzione però a fare passare il messaggio che questo è il risultato di un mio video. Il mio video infatti, è di risposta ai meriti che la Sevarino si è presa sulla questione Mondello e nulla c’entra con gli insulti”.

Lo dice il deputato regionale Ismaele La Vardera.

La Vardera: “Solidarietà a Savarino”

“Ho appreso che sotto quel mio video, alcune persone hanno usato commenti sessisti. Mi dispiace, ma parliamo di oltre 2000 commenti e non posso controllarli tutti o impedire di commentare, proprio per questo sono vicino all’assessore e le ribadisco che la violenza va denunciata – aggiunge – Ho anche chiesto ai miei collaboratori di controllare uno per uno tutti quei post ed eliminarli, ma a differenza dell’assessore io non blocco i commenti e permetto a tutti di esprimere il proprio parere sulla politica regionale. Respingo, quindi, ogni insinuazione, anche non detta, che io abbia responsabilità dei commenti della gente”.