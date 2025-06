Ladri d’auto restano in panne, arrestati un minore e un 21enne

Inseguimento dei carabinieri fino al comune di Torretta

PALERMO – Ladri d’auto restano in panne, arrestati un minorenne e un 21enne di Carini. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo. I militari hanno notato i due in via Tindari, a bordo di un’autovettura sospetta e risultata rubata.

Nonostante l’alt, il conducente dell’auto ha tentato la fuga finita dopo un inseguimento fino al comune di Torretta, dove l’auto è rimasta in panne. I due nonostante l’imprevisto non hanno desistito e, abbandonata l’auto rubata, hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati bloccati dai militari.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha portato al ritrovamento degli strumenti da scasso, che sono stati sequestrati. Per il minorenne è scattata la misura cautelare del collocamento in comunità mentre, per il maggiorenne l’obbligo di dimora e della presentazione alla polizia giudiziaria.