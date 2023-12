Ladri tentano di rubare un’auto ma vengono presi a sediate dai residenti VIDEO

L'allarme è scattato dai dipendenti di un negozio

ALTAMURA – Ladri cercano di rubare un’auto ma vengono presi a sediate dai residenti. Un tentativo di furto è stato sventato dall’unione del vicinato di via Ostuni ad Altamura, nel Barese. Un video, divenuto rapidamente virale sui social network e nelle chat, cattura alcuni minuti drammatici, testimoniando la determinazione della comunità nel proteggere il proprio quartiere.

Ladri cercano di rubare un’auto: i residenti si fanno giustizia da soli

Secondo le testimonianze, il gruppo di malviventi ha tentato di scassinare un suv parcheggiato vicino ad un’attività commerciale locale. I rumori sospetti hanno attirato l’attenzione di alcune persone all’interno del negozio, che hanno immediatamente dato l’allarme. Subito la reazione degli abitanti del luogo: urla e insulti e riprese con i cellulari dai balconi. Il vicinato si è unito ancor di più quando ha iniziato a lanciare oggetti, tra cui sedie in plastica, verso i ladri.

I malviventi, trovandosi in netta inferiorità numerica e circondati, non hanno avuto altra scelta se non quella di fuggire, lasciando il luogo del tentativo di furto. La vicenda ha attirato l’attenzione del sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, e il prefetto di Bari, Antonia Bellomo. I due si sono incontrati per discutere sulla sicurezza in città e capire quali possibili contromisure adottare per evitare altri episodi del genere in futuro.



