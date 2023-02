Ladri stanati dalle videocamere, un arrestato e un denunciato

I due sono stati inseguiti dopo la chiamata del proprietario di una casa

CATANIA – Due ladri di Zafferana Etnea sono stati scoperti grazie alle videocamere di sorveglianza in un appartamento. I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato in flagranza un 26enne per tentato furto aggravato in concorso, nonché denunciato per le medesime motivazioni un 49enne.

La chiamata

Nel pomeriggio presso la caserma zafferanese è giunta una telefonata con la quale un cittadino ha segnalato un furto ancora in atto nella sua abitazione di via Delle Querce, ad opera di due malviventi.

Il padrone di casa ha scorto i due ladri grazie al sistema di videosorveglianza, a sua volta attivato dal sistema d’allarme.

L’arresto e la fuga

L’equipaggio della pattuglia della Stazione in servizio perlustrativo nella zona è arrivato cogliendo di sorpresa i due. I quali, alla loro vista, hanno cercato di darsi alla fuga attraverso il bosco circostante.

Uno di loro però è stato subito bloccato dai militari mentre l’altro, approfittando dell’oscurità, è riuscito a far perdere le sue tracce.

I due ladri di Zafferana

La coppia di ladri, giunta a bordo di una Fiat 500 Abarth di colore bianco di proprietà dell’arrestato, aveva già “visitato” altri due villini nella zona di Zafferana, tagliandone la recinzione.

Ma l’ultimo obiettivo, grazie appunto alle telecamere nascoste, ha consentito ai militari di riconoscere e quindi denunciare il complice fuggitivo.

Il 26enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.