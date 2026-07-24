Le parole del primo cittadino

PALERMO – “L’approvazione odierna, da parte del Consiglio comunale, della variazione di bilancio rappresenta un passaggio fondamentale per l’amministrazione comunale e, soprattutto, per la città. Da oggi vengono finalmente sbloccate risorse che consentiranno di dare piena attuazione a interventi, servizi e attività attesi dai cittadini, garantendo maggiore efficienza nell’azione amministrativa e risposte concrete alle esigenze di Palermo”. Lo dice il sindaco Roberto Lagalla.

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Lagalla e l’approvazione della variazione di bilancio

“Si tratta di un provvedimento che permette al Comune di accelerare la realizzazione di programmi già pianificati e di sostenere investimenti e servizi essenziali, nell’interesse della comunità.- aggiunge – Esprimo, inoltre, soddisfazione per l’approvazione della delibera che avvia il percorso di conversione dei veicoli turistici dalla trazione animale a quella elettrica. È una scelta che segna un cambio di passo importante, perché coniuga la crescente sensibilità verso il benessere animale con la tutela dei diritti e dei livelli occupazionali degli attuali titolari delle licenze”.

“L’insieme dei provvedimenti approvati oggi conferma la volontà dell’amministrazione e del Consiglio comunale di affrontare con pragmatismo questioni attese da tempo, offrendo alla città strumenti concreti per guardare al futuro con maggiore efficienza, sostenibilità e attenzione all’interesse pubblico”, conclude.