Lagalla: “Dal Pnrr 50 milioni per la costa Sud di Palermo”

"Lavoriamo per il suo recupero. Insieme all'Autorità portuale stiamo realizzando progetti che permetteranno alla città di riappropriarsi del suo mare"

PALERMO – “Palermo è destinataria di oltre 50 milioni di euro dal Pnrr per il recupero della foce del fiume Oreto e della costa Sud della città”. Lo ha detto il sindaco del capoluogo siciliano Roberto Lagalla, intervenendo stamane al convegno organizzato dalla Commissione europea all’Assemblea regionale siciliana dal titolo “Restore our ocean & waters”.

“Palermo – ha ricordato il sindaco – è città tutto porto, protesa sul mare. Questo rapporto non sempre è stato ottimale. A volte non è stato felice a causa dell’utilizzo rapace dell’ecosistema. Durante il sacco di Palermo gli sfabbricidi sono stati portati lungo la costa Sud deturpandola. Noi lavoriamo per il suo recupero. Insieme all’Autorità portuale stiamo realizzando progetti che permetteranno alla città di riappropriarsi del suo mare. Palermo attraverso le sue università e il Cnr partecipa da anni alle ricerche sulle qualità del mare e dell’ambiente”.

Il convegno è giunto al suo secondo giorno di lavori, che sono stati aperti dal presidente dell’Assemblea regionale Gaetano Galvagno. A confronto ci sono rappresentati delle istituzioni europee e italiane, ricercatori universitari ed esponenti delle comunità territoriali e del mondo produttivo.