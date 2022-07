Lagalla incontra Midiri: “Ristabiliamo i rapporti fra Università e città”

Il sindaco, già a capo dell'ateneo, incontra l'attuale rettore

PALERMO – Questo pomeriggio il sindaco Roberto Lagalla ha incontrato Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, per avviare un nuovo e produttivo dialogo tra il Comune e l’Ateneo. «Serve instaurare un nuovo patto tra i due Enti – spiega il sindaco Lagalla – con l’obiettivo della cooperazione. L’Università può svolgere un ruolo chiave nella costituzione di potenti comunità creative dove formazione e ricerca, analisi e sperimentazione collaborino con le istituzioni e le imprese, sincronizzandosi con l’evoluzione delle città, anzi concorrendovi e componendo nuove forme di collaborazione».

«Ristabiliamo da oggi i rapporti tra Università e Città che saranno sicuramente duraturi e proficui – commenta il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Collaboreremo alla realizzazione di importanti obiettivi strategici per la crescita culturale, sociale ed economica della nostra società. Per poter ripartire è il momento di fare squadra, ancora di più in un periodo come questo. Ritengo che l’impegno quotidiano per il territorio sia un dovere: a maggior ragione siamo pronti e disponibili a lavorare insieme».