Lagalla: “La nostra città ha bisogno di iniziative come la Targa Florio”

"È molto più di un evento sportivo"

“La Targa Florio Classica resta ancora oggi un tradizionale appuntamento che valorizza la storia della corsa più antica del mondo e le strade che l’hanno resa un mito”. Queste alcune delle dichiarazioni del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, in occasione della conferenza stampa di presentazione a Palazzo delle Aquile dell’edizione 2022 della Targa Florio in programma dal 13 al 16 ottobre. “Targa Florio è molto più di un evento sportivo – prosegue il primo cittadino -. È una manifestazione di evidente interesse culturale, dal forte valore identitario, che è riuscita a portare il brand Sicilia in giro per l’Italia e nel mondo. Questa centoseiesima edizione radunerà a Palermo migliaia di appassionati che finalmente, dopo gli anni della pandemia, potranno godere a pieno di una delle più antiche e famose gare automobilistiche, ammirando affascinanti auto da corsa storiche. La nostra città ha bisogno di iniziative come questa. Eventi capaci di esprimere il valore del nostro importante patrimonio artistico, storico e culturale che aspetta di rivivere attraverso un adeguato processo di valorizzazione. Come Sindaco di Palermo e della Città Metropolitana, sono onorato e orgoglioso di poter presenziare questa nuova edizione della Targa Florio Classica”.