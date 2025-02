Lagalla: “Ottimi numeri per Palermo, volano del turismo in Sicilia”

"Buone prospettive per il 2025"

PALERMO – “Siamo qui per presentare il sistema Sicilia ma soprattutto per richiamare su Palermo e sulla Sicilia occidentale l’attenzione dei visitatori, cercando di creare sulla città una narrazione che guarda al suo presente ma anche alla sua storia. Abbiamo festeggiato il 400esimo anniversario del ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia, patrona di Palermo”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che oggi è stato in visita si saloni della Bit di Milano.

“Lavoro importante dell’Amministrazione”

“A tutto questo – ha aggiunto – si affianca un lavoro importante dell’amministrazione comunale per recuperare agibilità dei luoghi storici, ma anche una più corretta fruibilità della città che passa dal miglioramento dei suoi mezzi di trasporto, dalla integrazione dell’accesso ai siti museali e culturali e da altre importanti opere di rigenerazione urbana che si completeranno nei prossimi anni”.

Lagalla ha poi continuato: “Dopo i risultati positivi di quest’anno, che proiettano Palermo come volano del turismo regionale, attendiamo ancora numerosi turisti nel 2025, supportati dalla proiezione dell’aumento di voli previsti su Palermo che supererebbero l’8%. Per tale ragione, la stagione dei grandi eventi sarà ricca di appuntamenti, tra musica, spettacolo e manifestazioni sportive, tra i quali Radio Italia Live-il Concerto, già annunciato”.

I dati sul turismo a Palermo

Nel 2023 a Palermo si sono registrati 836.292 arrivi turistici, con un aumento del 15,8% rispetto al 2022 e un incremento maggiore degli arrivi dei turisti stranieri. Nel confronto con i valori regionali e nazionali, nel 2023 a Palermo sia gli arrivi che le presenze hanno fatto registrare tassi di incremento rispetto al 2022 più elevati: gli arrivi sono aumentati del 15,8% a Palermo, del 12,6% in Sicilia e del 12,8% in Italia. Le presenze a Palermo sono aumentate del 14,3%, in Sicilia dell’11,3% e in Italia dell’8,5%. Il 2024 conferma il trend di crescita in Sicilia con oltre 21,5 milioni di presenze e un incremento del 4,2 % rispetto all’anno precedente.