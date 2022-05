Lagalla: “Pensiamo ad una città che promuove i diritti di tutti”

“Sarà una città che promuove i diritti di tutti, senza esclusioni e marginalità“

PALERMO – “La rivoluzione dei diritti. La partecipazione dei cittadini sarà parte fondamentale della piattaforma di governo, sarà necessaria per comprendere meglio i problemi della nostra città, per individuarli tempestivamente, per avere un ampio bacino di idee e contributi per la loro risoluzione“. A scriverlo sul proprio profilo Facebook è il candidato sindaco Roberto Lagalla. “Sarà importante poter contare su tutta la cittadinanza per la cura dei luoghi e dei risultati attesi. Una città – continua Lagalla – su misura delle persone sarà una città che promuove i diritti di tutti, senza esclusioni e marginalità, una città che si prende cura delle diversità, delle fragilità, delle disabilità e degli anziani, che agisce per la tutela e l’inclusione delle diverse culture e religioni. Sarà avviata una co-pianificazione tra uffici comunali ed enti del terzo settore per rispondere in maniera integrata ed efficiente ai diversi bisogni delle persone. Dovrà essere garantito un maggiore livello della sicurezza dei cittadini – ha concluso l’ex assessore -, delle attività commerciali e imprenditoriali, anche attraverso sistemi avanzati ma non invasivi, di controllo“.