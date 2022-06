Lagalla sindaco di Palermo: le congratulazioni della Cassa edile

Il messaggio di auguri al nuovo primo cittadino dell'ente bilaterale delle costruzioni

PALERMO – La Cassa edile di Palermo, l’ente bilaterale delle costruzioni guidato dal presidente Giuseppe Puccio (Ance) e dal vicepresidente Pasqualino De Vardo (Feneal-Uil), hanno mandato un messaggio di congratulazioni e di auguri di buon lavoro al nuovo sindaco Roberto Lagalla.

Nel messaggio inviato al nuovo primo cittadino, la Cassa edile porge “gli auguri più fervidi di un lavoro proficuo per la ricostruzione del tessuto imprenditoriale della città, fondamentale per la crescita economica del territorio post pandemia. Abbiamo avuto modo – scrivono Puccio e De Vardo – unitamente agli imprenditori edili, di confrontarci con lei durante la campagna elettorale nell’incontro nella sede dell’Ance Palermo e vogliamo ribadire la nostra disponibilità alla collaborazione e al confronto nella realizzazione dei progetti di riqualificazione urbana esposti nel corso dell’incontro. Saremo lieti – conclude la Cepima – di offrire all’amministrazione comunale il nostro contributo in termini di know how ed esperienza”.