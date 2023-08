Fra gli ospiti anche 303 minori non accompagnati.

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA – Sono 941 i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa dove da domenica non si registrano sbarchi, a causa del mare agitato.

I trasferimenti

Fra gli ospiti anche 303 minori non accompagnati. In mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, 250 migranti verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.