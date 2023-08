Lampedusa, migranti bloccati sulla scogliera: al via i soccorsi

Una donna è stata trasferita in ospedale

LAMPEDUSA – Sono iniziate le operazioni di recupero dei venti migranti che da venerdì sera sono bloccati, dopo che il barchino sul quale viaggiavano s’è scagliato contro gli scogli, sulla scogliera di Capo Ponente.

Le operazioni di soccorso

Gli specialisti del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, giunti da Trapani, e i vigili del fuoco del Saf di Catania dopo un sopralluogo con gli elicotteri e un breafing con il funzionario della polizia, il vice questore Cesare Castelli, all’aeroporto di Lampedusa, sono entrati in azione. Due soccorritori si calano dall’alto con i verricelli e contano di imbracare e sollevare quattro, sei persone per volta.

Il supporto della Croce Rossa

I migranti soccorsi verranno portati all’aerostazione, dove sono già presenti le ambulanze della Croce Rossa, dove verranno rifocillati e sottoposti a triage sanitario. Chi non ha bisogno di cure viene portato all’hotspot di contrada Imbriacola, chi sta male verrà invece trasferito al Poliambulatorio. Le operazioni di salvataggio, che sono coordinate dalla Questura di Agrigento, verranno effettuate in volo.

Il bilancio delle prime operazioni di soccorso. Sono 6 donne le prime ad essere state recuperate dal gruppo di migranti, dovrebbero essere in totale 34 (e non 20 quanti ne aveva contati la Guardia costiera), che da venerdì sera sono bloccati sulla scogliera di Capo Ponente a Lampedusa. Tutte sono già atterrate all’aeroporto di Lampedusa: una, svenuta, è stata già portata al pronto soccorso con ambulanza. Una seconda giovane, all’ottavo mese di gravidanza, sta per essere trasferita sempre al Poliambulatorio. A coordinare le operazioni di salvataggio, del Saf vigili del fuoco di Catania e degli specialisti del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è la Questura di Agrigento che facilita anche i trasferimenti verso il presidio territoriale di emergenza dell’isola.