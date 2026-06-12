Controlli dei carabinieri

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri di Lampedusa per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Lampedusa, i controlli

Sono commercianti ambulanti, titolari di distinte attività, che hanno posizionato furgoni, tavoli, sedie, ombrelloni, vasi ornamentali e botti, utilizzando lo spazio pubblico senza alcuna autorizzazione e intralcialta la libera fruizione delle aree.

I militari dell’Arma hanno anche sequestrato le attrezzature e le strutture utilizzate per l’occupazione abusiva.