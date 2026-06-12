 Lampedusa, 5 denunce per occupazione abusiva di suolo pubblico
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Lampedusa, occupazione abusiva di suolo pubblico: cinque denunce

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Controlli dei carabinieri
agrigento
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1 min di lettura

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri di Lampedusa per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Lampedusa, i controlli

Sono commercianti ambulanti, titolari di distinte attività, che hanno posizionato furgoni, tavoli, sedie, ombrelloni, vasi ornamentali e botti, utilizzando lo spazio pubblico senza alcuna autorizzazione e intralcialta la libera fruizione delle aree.

I militari dell’Arma hanno anche sequestrato le attrezzature e le strutture utilizzate per l’occupazione abusiva.

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