Lampedusa, 2000 ospiti all’hotspot: il vento impedisce i trasferimenti

La Prefettura corre ai ripari: lunedì saranno attivati dei voli charter

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA – Sono 2.412 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa, dove nella tarda serata di ieri sono giunti anche i 57 naufraghi degli ultimi due naufragi nel canale di Sicilia. Per oggi, così come è stato ieri, non sono previsti trasferimenti: il mare forza 5 a causa del forte vento di maestrale impedisce a traghetti di linea ed aliscafi di collegare le Pelagie con la terraferma. Anche per questo motivo durante la notte non si sono registrati sbarchi sull’isola. La Prefettura di Agrigento ha disposto, per lunedì e martedì, il trasferimento di 360 dei 2.412 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Grazie ad un progetto del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, in collaborazione con Oim, finanziato dalla Commissione europea, verranno garantiti i trasferimenti con voli charter.