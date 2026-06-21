Lampedusa, soccorsi 2 barconi: sbarcati in 127 al molo Favaloro

Trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola

LAMPEDUSA – Due barconi, con 127 migranti, sono stati soccorsi fra la notte e la mattinata a largo di Lampedusa, dal pattugliatore Paolini e dalla motovedetta V836 della guardia di finanza. Al molo Favarolo sono sbarcati prima 56, fra cui 3 donne, bengalesi, egiziani, eritrei, etiopi e somali e poi 71 bengalesi ed egiziani. I due gruppi sono partiti da Abu Kammash e Zawia, in Libia, pagando 3 mila euro i somali, egiziani ed etiopi e 4 mila gli eritrei.

Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove in mattinata c’erano 369 profughi, 87 hanno però già lasciato la struttura per essere imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Ad essere trasferiti sono i fotosegnalati per la protezione internazionale. Secondo le nuove direttive del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, al momento, risultano essere stati sottoposti a screening in 121.