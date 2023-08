Lampedusa, trasferiti 439 migranti: oltre mille nell’hotspot

La polizia sta scortando al porto altre 170 persone

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – Sono 1.051 i migranti, fra cui 280 minori non accompagnati, ospiti dell’hotspot di Lampedusa da dove, con il traghetto Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle, sono stati trasferiti in 439.

La polizia, in questi minuti, sta scortando al porto altri 170 migranti che verranno imbarcati sulla nave Pantelleria che farà rotta verso Messina.

In serata saranno invece 100 le persone che si lasceranno alle spalle la struttura di primissima accoglienza delle Pelagie e verranno imbarcate sul traghetto di linea Cossyra che all’alba di domani giungerà a Porto Empedocle.

Nave Ong Sea Watch fermata per 20 giorni

Intanto, la nave Aurora della ong Sea Watch, che nei giorni scorsi anziché dirigersi a Trapani che era stato indicato come porto sicuro ha attraccato a Lampedusa dove ha fatto sbarcare 72 migranti, è stata sottoposta a fermo amministrativo per 20 giorni.

Fino a tarda sera, ieri, dopo l’ispezione, la guardia costiera ha esaminato tutti i documenti di bordo ed ha verificato gli strumenti tecnici. I poliziotti della squadra mobile e quelli della Digos della questura di Agrigento hanno invece ascoltato i migranti che sono stati soccorsi e sbarcati sabato. La Sea Watch aveva detto che “non aveva altra scelta”.