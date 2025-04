Sul posto ambulanza e carabinieri

LANCIANO – Un’auto ha investito alcuni pedoni dopo le celebrazioni per il 25 aprile a Lanciano, in provincia di Chieti. Il bilancio è di un morto e diversi feriti.

E’ successo alla fine della manifestazione in Piazza Pace, organizzata dall’Anpi. All’improvviso una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità via del Torrione travolgendo diverse persone.

Due sono stati sbalzati in aria e uno di loro, un ex carabiniere di 81 anni, è morto sul colpo. Ferita una donna, trasportata all’ospedale di Lanciano. Feriti in maniera meno grave anche altri pedoni. Sul posto ci sono carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze ed elicottero del 118.

Secondo le prime informazioni il conducente dell’auto, un ottantenne, colto da malore avrebbe perso il controllo del mezzo, piombato su un gruppo di persone che aveva appena partecipato a un evento per la ricorrenza del 25 aprile. La vittima aveva 81 anni. Ferita una donna di 68 anni, che ha riportato trauma cranico e del rachide. Ferito anche il conducente dell’auto investitrice, con trauma cranico.