Lanna: “Sapevo che avremmo potuta riprenderla, il pubblico è stato importante”

“Dal punto di vista difensivo dobbiamo lavorare. Siamo contenti per Vido che è andato in gol“

PALERMO – “Dopo i primi 45′ ho detto ai ragazzi che avevamo fatto un brutto primo tempo e che potevamo solo migliorare. Abbiamo avuto i consigli giusti dal mister (Corini, ndr). Sapevamo che mettendo a posto alcune cose tattiche avremmo potuto rimetterla in piedi. Il gol a inizio ripresa ci ha dato una spinta e abbiamo fatto una ripresa veramente importante. Con questo stadio, con questa spinta e con questo pubblico che trascina diventa dura per gli altri ed è facile dare anche più di quello che si ha“. A dichiararlo è Salvatore Lanna, vice di Corini, al termine del match vinto 5-2 contro il Modena.

“Penso che dal punto di vista difensivo dobbiamo lavorare, soprattuto sul fatto di aver preso dopo pochi minuti. Ci lavoreremo – ha dichiarato Lanna – ma allo stesso tempo non dobbiamo calcare troppo questa cosa. La linea difensiva era abbastanza sperimentale ma alla lunga la squadra ha vinto una partita con un grande carattere. Probabilmente all’andata l’avremmo persa, questa squadra ha avuto un grande carattere che ha acquisito nel corso del tempo. I calciatori di maggior esperienza come Verre hanno dato una grossa mano. Adesso ci servirà questa sosta per recuperare diversi infortunati e per rifiatare dopo un periodo di tantissime partite“.

Il tecnico rosanero ha parlato anche di Aurelio che oggi, almeno nei primi 45′, non ha fornito una delle migliori prestazioni: “È un ragazzo che due mesi fa giocava in Serie C e ha dimostrato da subito grande attitudine e personalità. Sicuramente deve migliorare difensivamente e anche l’intesa con Graves deve migliorare. Il ragazzo ha grande qualità, forza fisica e grandi margini di miglioramento. Lo stimoliamo ogni giorno e complimenti alla società per averlo preso“.

“Siamo contenti per Vido che è andato in gol, si allena sempre al massimo. Il segnale di questa sera è il rigore. L’incaricato – ha concluso Lanna – era Soleri che ha regalato questa possibilità a Vido e questo è un segno di grande umilità e questo è il gol più bello che ha fatto Soleri, cedere il rigore a Vido“.